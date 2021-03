தேசிய செய்திகள்

திடீரென முடங்கிய வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகள் - பயனாளர்கள் அவதி + "||" + Facebook, WhatsApp, Instagram Were Briefly Down for Users Around the World

திடீரென முடங்கிய வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் செயலிகள் - பயனாளர்கள் அவதி