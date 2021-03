உலக செய்திகள்

ஆசியர்கள் மீதான வெறுப்புணர்வை அமெரிக்காவினர் கைவிடவேண்டும் - அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம் + "||" + Racism is real in America, we won’t be silent: Biden, Harris condemn hate against Asian-Americans

ஆசியர்கள் மீதான வெறுப்புணர்வை அமெரிக்காவினர் கைவிடவேண்டும் - அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம்