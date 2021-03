தேசிய செய்திகள்

இலங்கை, தைவான் நாடுகளின் புகைப்படங்களை காண்பித்து அசாம் என்கிறது காங்கிரஸ்; பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + Congress says Assam showing photos of Sri Lanka and Taiwan; PM Modi accused

இலங்கை, தைவான் நாடுகளின் புகைப்படங்களை காண்பித்து அசாம் என்கிறது காங்கிரஸ்; பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு