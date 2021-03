தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ரூ.400 ஆக இருந்த சமையல் எரிவாயு விலை பாஜக ஆட்சியில் ரூ.900 ஆக உள்ளது - ராகுல்காந்தி + "||" + During UPA govt, gas cylinders' cost was Rs 400, now under NDA, it is Rs 900 says Rahul Gandhi

