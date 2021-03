தேசிய செய்திகள்

பாக். பிரதமர் இம்ரான் கான் விரைந்து குணம் அடைய விருப்பம் தெரிவித்து பிரதமர் மோடி டுவிட் + "||" + PM Modi Tweets Best Wishes To Imran Khan For "Speedy Recovery From Covid"

