புதுடெல்லி,

294 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் மார்ச் 27 முதல் ஏப்ரல் 29 வரை எட்டு கட்டங்களாக நடைபெறுகின்றன. வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மே 2 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்தநிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிளுக்கு மேற்குவங்க மக்கள் 70 ஆண்டுகளை வழங்கியுள்ளனர். ஆனால், இந்த கட்சிகள் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றவில்லை. மாறாக, துன்புறுத்தல் மற்றும் ஊழல் தொடர்பான அனைத்து முந்தைய பதிவுகளையும் திரிணமூல் உடைத்து வருகிறது என்று பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

The people of West Bengal have given Congress, Left and TMC 70 years. But, these parties didn’t fulfil people’s aspirations. Presently, TMC is breaking all previous records of harassment and corruption.



