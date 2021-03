தேசிய செய்திகள்

வன்முறைகளில் இருந்து மேற்கு வங்காளத்தை காப்பாற்றுங்கள் - அமித் ஷா கூட்டத்தில் சுவேந்து அதிகாரியின் தந்தை பேச்சு + "||" + Save Bengal from atrocities, we are with you, our family is with you. Jai Siya Ram, Jai Bharat Sisir Adhikari, at Home Minister Amit Shah's rally at Egra, West Bengal

வன்முறைகளில் இருந்து மேற்கு வங்காளத்தை காப்பாற்றுங்கள் - அமித் ஷா கூட்டத்தில் சுவேந்து அதிகாரியின் தந்தை பேச்சு