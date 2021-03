தேசிய செய்திகள்

எங்களை துரோகிகள் என கூறுபவர்களே துரோகிகள்; மம்தா பானர்ஜியை சாடிய எம்.பி. சிசிர் அதிகாரி + "||" + Those who call us traitors are traitors; Sisir Adhikari MP slams Mamata Banerjee

எங்களை துரோகிகள் என கூறுபவர்களே துரோகிகள்; மம்தா பானர்ஜியை சாடிய எம்.பி. சிசிர் அதிகாரி