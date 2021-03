மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிகரிப்பு எதிரொலி: கோவில்களில் கட்டுப்பாடுகளை கடைப்பிடிக்க அறநிலையத்துறை உத்தரவு + "||" + Echo of the increase in corona infection: Treasury order to observe restrictions on temples

