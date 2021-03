மாநில செய்திகள்

மாணவர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: தஞ்சை மாவட்டத்தில் மேலும் 17 மாணவர்களுக்கு தொற்று + "||" + Corona for 17 more students in Tanjore district

மாணவர்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கும் கொரோனா: தஞ்சை மாவட்டத்தில் மேலும் 17 மாணவர்களுக்கு தொற்று