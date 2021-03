மாநில செய்திகள்

கரூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில்பாலாஜி மீது 6 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு + "||" + Karur constituency DMK candidate Senthilpalaji is being prosecuted in 6 sections

கரூர் தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில்பாலாஜி மீது 6 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு