மாநில செய்திகள்

"விருத்தாசலத்தை தனி மாவட்டமாக்குவேன்" - பிரச்சாரத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு + "||" + "I will make Vriddhachalam a separate district" - Premalatha Vijayakand's speech during the campaign

"விருத்தாசலத்தை தனி மாவட்டமாக்குவேன்" - பிரச்சாரத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு