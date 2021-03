மாநில செய்திகள்

"எல்லா காலங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் மக்களுடன் நிற்கும் ஸ்டாலின் நான்" - மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம் + "||" + "I am Stalin who stands with the people at all times and at all times" - M.K. Stalin propaganda

