மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 6.29 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர் - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பேட்டி + "||" + There are 6.29 crore voters in Tamil Nadu ElectionCommission

தமிழகத்தில் 6.29 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர் - தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பேட்டி