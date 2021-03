தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இந்த ஆண்டு 19 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் - போலீஸ் அதிகாரி ஐஜி விஜய்குமார் தகவல் + "||" + 19 terrorists Killed in Kashmir this year says IG Vijay Kumar

காஷ்மீரில் இந்த ஆண்டு 19 பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் - போலீஸ் அதிகாரி ஐஜி விஜய்குமார் தகவல்