மாநில செய்திகள்

100 பேரை பரிசோதித்தால் 2 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Coronavirus infection in 2 out of 100 people tested - Radhakrishnan

100 பேரை பரிசோதித்தால் 2 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - ராதாகிருஷ்ணன்