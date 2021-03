மாநில செய்திகள்

"தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு மட்டுமே 20 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்" - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை + "||" + Only those who are educated in the Tamil medium should be given 20% reservation says High Court Madurai Bench

