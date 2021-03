மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் நாளை முதல் நேரடி வகுப்புகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிப்பு + "||" + Announcement that direct classes will be canceled in all colleges in Tamil Nadu from tomorrow

