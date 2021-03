தேசிய செய்திகள்

டெல்லி கவர்னருக்கு அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம் + "||" + Lok Sabha passes NCT Bill which will strip Delhi govt of powers

டெல்லி கவர்னருக்கு அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கும் மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றம்