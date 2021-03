மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தேர்தலின்போது கொரோனா பரவலை தடுக்க விரிவான மூன்றடுக்கு திட்டம் - அதிகாரிகள் ஆலோசனை + "||" + During the election in Tamil Nadu Comprehensive three-tier plan to prevent corona spread Officials advised

தமிழகத்தில் தேர்தலின்போது கொரோனா பரவலை தடுக்க விரிவான மூன்றடுக்கு திட்டம் - அதிகாரிகள் ஆலோசனை