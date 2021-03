தேசிய செய்திகள்

போலீசார் மூலம் பணம் வசூலிப்பதே மராட்டிய அரசின் குறைந்தபட்ச பொது செயல்திட்டம் - பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடும் விமர்சனம் + "||" + Maharashtra government's common minimum program is collecting money through police says Prakash Javadekar

போலீசார் மூலம் பணம் வசூலிப்பதே மராட்டிய அரசின் குறைந்தபட்ச பொது செயல்திட்டம் - பிரகாஷ் ஜவடேகர் கடும் விமர்சனம்