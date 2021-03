கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி - இந்தியா பேட்டிங் + "||" + India Batting First Against England in First ODI Match

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி - இந்தியா பேட்டிங்