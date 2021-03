மாநில செய்திகள்

"நீட் தேர்வுக்கு கூடுதல் மையங்களை அமைக்க வேண்டும்" - தேசிய தேர்வுகள் வாரியத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + "Neet to set up additional centers for exams" - Chennai High Court orders National Examinations Board

"நீட் தேர்வுக்கு கூடுதல் மையங்களை அமைக்க வேண்டும்" - தேசிய தேர்வுகள் வாரியத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு