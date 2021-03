தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 5 கோடியை தாண்டியது + "||" + The cumulative number of COVID19 vaccine doses administered in the country has crossed 5 crore

நாட்டில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 5 கோடியை தாண்டியது