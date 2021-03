தேசிய செய்திகள்

எனது 21 ஆண்டு கால சேவையில் எந்த விடுமுறையும் எடுத்ததில்லை; பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + I have never taken any vacation in my 21 years of service; PM Modi's speech

எனது 21 ஆண்டு கால சேவையில் எந்த விடுமுறையும் எடுத்ததில்லை; பிரதமர் மோடி பேச்சு