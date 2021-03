தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் உள்ள கோவிலில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்ட மதுபானம் + "||" + Liquor offered to devotees at a temple in Punjab

பஞ்சாப்பில் உள்ள கோவிலில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்ட மதுபானம்