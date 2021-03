கிரிக்கெட்

போட்டி வெற்றிக்கு பின் தந்தையை பெருமைப்படுத்தி டுவிட்டர் பதிவிட்ட குருணால் பாண்ட்யா + "||" + Kurunal Pandya took to Twitter to praise his father after winning the match

போட்டி வெற்றிக்கு பின் தந்தையை பெருமைப்படுத்தி டுவிட்டர் பதிவிட்ட குருணால் பாண்ட்யா