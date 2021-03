மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலின் 2-வது அலை உருவாகியுள்ளது - தமிழக சுகாதாரத் துறை + "||" + In TamilNadu The 2nd wave of corona proliferation has formed Tamil Nadu Health Department

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலின் 2-வது அலை உருவாகியுள்ளது - தமிழக சுகாதாரத் துறை