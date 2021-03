மாநில செய்திகள்

''சென்னையில் நாளை முதல் 31-ம் தேதி வரை தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி நடைபெறும்'' - மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி பிரகாஷ் + "||" + Postal voting will be held in Chennai from tomorrow till the 31st District Election Officer Prakash

''சென்னையில் நாளை முதல் 31-ம் தேதி வரை தபால் வாக்கு சேகரிக்கும் பணி நடைபெறும்'' - மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி பிரகாஷ்