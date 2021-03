மாநில செய்திகள்

கொரோனா என்றால் மருந்து, மாத்திரையாக வருவேன்; கஜா புயல் என்றால் மின்சாரம், தண்ணீராக வருவேன் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Health Minister Vijayabaskar Says If it is Coronavirs he will Come as Medicine

கொரோனா என்றால் மருந்து, மாத்திரையாக வருவேன்; கஜா புயல் என்றால் மின்சாரம், தண்ணீராக வருவேன் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்