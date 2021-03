மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்தாலும், 2வது அலை என கூற முடியாது- சுகாதாரத்துறை செயலாளர் + "||" + Despite the increasing incidence of corona in Tamil Nadu Not to mention the 2nd wave Secretary of Health

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்தாலும், 2வது அலை என கூற முடியாது- சுகாதாரத்துறை செயலாளர்