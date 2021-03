மாநில செய்திகள்

முதுநிலை என்ஜினீயரிங் மாணவர்களுக்கு செமஸ்டர் தேர்வு அடுத்த மாதம் 15-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + Semester exams for postgraduate engineering students begin on the 15th of next month

முதுநிலை என்ஜினீயரிங் மாணவர்களுக்கு செமஸ்டர் தேர்வு அடுத்த மாதம் 15-ந்தேதி தொடங்குகிறது