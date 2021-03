மாநில செய்திகள்

தஞ்சை : ஒரத்தநாடு கால்நடை கல்லூரி மாணவர்கள் 20 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Tanjore: 20 students of Orathanadu Veterinary College have been diagnosed with corona infection

