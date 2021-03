மாநில செய்திகள்

"திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் கட்ட பஞ்சாயத்து அதிகரிக்கும்" - டிடிவி தினகரன் + "||" + "If DMK comes to power, Katta Panchayat will increase" - TTV Dinakaran

"திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் கட்ட பஞ்சாயத்து அதிகரிக்கும்" - டிடிவி தினகரன்