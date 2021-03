சினிமா செய்திகள்

‘கர்ணன்’ திரைப்படத்தில் வரும் ‘பண்டாரத்தி’ என்னும் கதாபாத்திரம் இனி ‘மஞ்சனத்தி’ என அழைக்கப்படும் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் + "||" + The character 'Pandarathi' from 'Karnan' will now be called 'Manjanathi' - Director Mari Selvaraj

‘கர்ணன்’ திரைப்படத்தில் வரும் ‘பண்டாரத்தி’ என்னும் கதாபாத்திரம் இனி ‘மஞ்சனத்தி’ என அழைக்கப்படும் - இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்