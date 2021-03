மாநில செய்திகள்

எல்லை கடந்து மீன் பிடித்த‌தாக இந்திய மீனவர்கள் 54 பேர் சிறைபிடிப்பு; 5 படகுகள் பறிமுதல் + "||" + 54 Indian fishermen arrested for fishing across the border; 5 boats confiscated

