தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் முக கவசம் அணியாத நபர்களிடம் இருந்து ரூ.4 கோடி அபராதம் வசூல் + "||" + Mumbai: A fine of Rs 4 crore has been levied on non-masked persons

மும்பையில் முக கவசம் அணியாத நபர்களிடம் இருந்து ரூ.4 கோடி அபராதம் வசூல்