தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை ; 3 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை + "||" + Uttar Pradesh: Israel, Zulfikar, and Dilshad to be hanged till death for raping and murdering a minor girl in 2018

