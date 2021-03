தேசிய செய்திகள்

சூப்பர் அதிகாரி ஆவதற்காக வெடிகுண்டுகளை நானே வைத்தேன்: சச்சின் வாசே பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + I planted the bombs myself to become a super officer: Sachin Vase sensational confession

சூப்பர் அதிகாரி ஆவதற்காக வெடிகுண்டுகளை நானே வைத்தேன்: சச்சின் வாசே பரபரப்பு வாக்குமூலம்