தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை போடப்பட்ட தடுப்பூசி டோஸ்களின் எண்ணிக்கை 5,46 கோடியை கடந்தது + "||" + taking total vaccinations to 5,46,65,820 so far Union Health Ministry

இந்தியாவில் இதுவரை போடப்பட்ட தடுப்பூசி டோஸ்களின் எண்ணிக்கை 5,46 கோடியை கடந்தது