உலக செய்திகள்

2024 இல் அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவதே எனது திட்டம் - ஜோ பைடன் பேட்டி + "||" + "My plan is to run for re-election (in 2024), that's my expectation," says US President Joe Biden

2024 இல் அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிடுவதே எனது திட்டம் - ஜோ பைடன் பேட்டி