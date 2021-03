மாநில செய்திகள்

பழனி முருகன் கோயில் பங்குனி உத்திர விழாவிற்கு, நாளொன்றுக்கு 25 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி - கோயில் நிர்வாகம் + "||" + Palani Murugan Temple Panguni Uttara festival, only 25,000 devotees per day are allowed - temple administration

