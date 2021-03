மாநில செய்திகள்

களத்தில் தோல்வி பயத்தில் எதிரிகள்; நாம் இன்னமும் உற்சாகத்தோடும் பலத்தோடும் வேகத்தோடும் எதிர்ப்போம் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Enemies in fear of failure on the field; We will still resist with enthusiasm, strength and speed - MK Stalin

