மாநில செய்திகள்

தேர்தல் பணியில் உயிரிழந்த இரண்டு காவலர்களுக்கு தலா ரூ.15 லட்சம் நிதியுதவி - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு அறிவிப்பு + "||" + To the two guards who perished in the election process Financial assistance of Rs 15 lakh Announcement by Chief Electoral Officer Satya Pradha Saku

தேர்தல் பணியில் உயிரிழந்த இரண்டு காவலர்களுக்கு தலா ரூ.15 லட்சம் நிதியுதவி - தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு அறிவிப்பு