சட்டசபை தேர்தல் - 2021

"உயிரைக் கொடுத்தாவது அதிமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்" - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Will Give Life To Bring Win To ADMK Says TN CM Edappadi Palaniswami

"உயிரைக் கொடுத்தாவது அதிமுகவை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும்" - எடப்பாடி பழனிசாமி