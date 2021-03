தேசிய செய்திகள்

கட்டாயப்படுத்தி வாக்குமூலம் கையெழுத்து: அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் மீது மெகபூபா முப்தி புகார் + "||" + Mehbooba Mufti appears before Enforcement Directorate in Srinagar in money laundering case, questioned for five hours

கட்டாயப்படுத்தி வாக்குமூலம் கையெழுத்து: அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் மீது மெகபூபா முப்தி புகார்