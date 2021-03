உலக செய்திகள்

ஐ.நா. அமைதிப்படை வீரர்களுக்கு 2 லட்சம் இலவச தடுப்பூசிகள் இந்தியா இன்று அனுப்புகிறது + "||" + India's gift of 2 lakh Covid vaccine doses will be sent to UN peacekeepers on March 27

