தேசிய செய்திகள்

மதம், கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி அடிப்படையில் சமூகம் பிரிக்கப்படுகிறது.; மன்மோகன் சிங் Society is being divided on the basis of religion, culture & language- Manmohan Singh

