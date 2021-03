மாநில செய்திகள்

அரசு திட்டங்களை அமல்படுத்தும் அதிகாரிகளே ஊழலில் ஈடுபடுகின்றனர்; சென்னை ஐகோர்ட்டு வேதனை + "||" + It is the officials who implement government programs who are involved in corruption; Chennai HC pain

அரசு திட்டங்களை அமல்படுத்தும் அதிகாரிகளே ஊழலில் ஈடுபடுகின்றனர்; சென்னை ஐகோர்ட்டு வேதனை