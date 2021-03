தேசிய செய்திகள்

மம்தா பானர்ஜி வடகொரிய அதிபர் கிம் பாணியை பின்பற்றுகிறார் - மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் குற்றச்சாட்டு + "||" + Mamata Banerjee is following North Korean leader Kim Jong Un's style says Union Minister Giriraj Singh

மம்தா பானர்ஜி வடகொரிய அதிபர் கிம் பாணியை பின்பற்றுகிறார் - மத்திய மந்திரி கிரிராஜ் சிங் குற்றச்சாட்டு